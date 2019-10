16.00 - 00.00 Puré de calabaza.

16.04 Están preparándose para comer a las cuatro y se me antoja que casi van pronto hoy, recordemos aquellas judías de las siete de la tarde de hace unos días.

16.19 Hugo parece un poco sorprendido por todas las opciones de comida que hay. Recordemos que se fue muy pronto y no pudo disfrutar la cocina bien preparada ni la máquina de cocinar que es Noemí, que no se que harán sin ella si se va.

16.23 Hugo se queja de que sería mejor comer fuerte la carne y cenar flojito, que a veces no cenan hasta después de la gala como a las dos de la madrugada. El Cejas le explica que han perdido la prueba y que no hay más comida. Diego siente la casa como suya aún. Claro ha estado fuera solo unos días.

16.29 Empezamos ya con los planes de la ropa de la gala. Pol les consulta si arreglarse o no, por que sospechan que habrá pringue esta noche. Le dice Mila y A. David que no se va a lucir pero Pol piensa que será gracioso para la audiencia ver a alguien todo arreglado y pringoso y no se equivoca.