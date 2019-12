0.00 - 5.00 Alba y Noemí acorralan a Estela

0.40 Las pijitanas siguen con conversaciones de gran calado intelectual: "Me noto mejor, se nota que esta semana hemos comido mejor. No tengo más tripa que antes", apunta Alba. "A mí todo se me va al culo", reacciona Noe. "Y a mí a la cara", remata Estela.

0.55 Noemí y Alba acorralan a Estela con preguntas comprometidas sobre si seguirá o no siendo amiga de Kiko cuando salga. Estela responde que tiene intención de seguir su amistad con Kiko fuera de la casa. Entonces Noe y Alba le preguntan qué pasaría si a Diego Matamoros no le pareciese bien. "No lo sé. Ya vería cómo lo gestionaría", reacciona Estela un tanto incómoda. "¿Y si es Sofía a la que le parece mal?", insiste Noemí. "Entonces ya no sería cosa mía", concluye Estela.