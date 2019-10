16.00 - 00.00 Zapatófonos y peleas de Mortadelo y Filemón

16.09 El súper manda una misión secreta a Antonio David través del “cono de silencio” y mediante el agente Estela. Le hacen ponerse un traje de insecto. No me atrevo a decir de que tipo.

16.23 Noemí se lamenta de que no son suficientes. El Cejas cree que el otro grupo harán como la semana pasada y concentrarán votos mejor que ellos. Noemí quiere que todos sus votos cuenten para que alguien del otro grupo suba, no va a “tirar” ni un punto.

Adara lleva a un aparte a Joao para planear una sorpresa de cumpleaños para el italiano. Ponerle “Felicidades Gianmarco” con pintalabios. Joao dice que no puede ser muy largo que se quedan sin pintalabios. “Gracias por tu amistad” es el mensaje provisional. Adara se da cuenta que no pueden firmarlo para que Gianmarco no sepa que solo es de parte de unos pocos de la casa. Se debanan los sesos en que regalarle por que no tiene cosas en la casa.