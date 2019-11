16.00 - 00.00 El agente naranja.

16.13 Joao aconseja a Alba y le dice que Hugo “tiene un desencuentro con toda la casa” y que ella no se tiene que hacer cargo de sus querellas. “¡No te hace bien y punto!”. Ella dice que no le va a dejar solo.

Joao aconseja moderación y vista a largo plazo. Hugo se la va a liar pero ella no parece de acuerdo. A Joao "no le da la gana" dejar que Adara se meta en las arenas movedizas. Adara dice que al adivino también le hicieron el vacío por ella y eso no le gustó.