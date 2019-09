0.00 - 5.00 Dinio revela los detalles más íntimos de su relación con Marujita









0.00 Buenas noches amigos. Estamos en plena gala de los martes así que, sin más dilaciones, aprovechando que tenemos la cámara Plus que no interrumpe la señal durante las galas, conectamos con la casa con la cámara plus.

0.10 La casa es un polvorín. Lo primero que me encuentro es a Alba fuera de sí, a voz en grito, contra Hugo, llamándole sinvergüenza. Irene hace los coros a Carrillo y le dice a Hugo, hasta tres veces seguidas que es muy una mala persona.

0.15 Irene pide ayuda del exterior: "Por favor uníos todos contra esta persona para echarlo". Después, Junquera tacha a Castejón de machista y Antonio David de loco. El resto del Mila team, en la misma línea rajando contra Hugo. Solo Joao se sale un poco del bucle: "Es mejor dejarle hablar solo y no echar gasolina".

0.20 Siguen con el bucle contra Hugo."Ninguna mujer que vea esto puede defender a esta persona. Vive solo porque es mala persona. Y no sabe convivir porque es un cerdo. Tiene que estar diagnosticado con algo. Lo que hace es maltrato psicológico", suelta Irene. Alba le tacha de patán, de tener "una mierda de vida" y una larga lista de lindezas. Termina pidiendo la entrada en la casa de Carlos Lozano.

0.25 En el baño, el panorama es muy diferente. Joao charla amigablemente con Adara y Dinio. La muchacha reconoce que se pone muy nerviosa en las galas: "Hoy hasta tartamudeado". Por su parte, el cubano dice que está "harto de los gritos y las discusiones".

0.35 Cambio de tercio radical. Alba y Estela le preguntan a Dinio si Marujita lubricaba cuando tenía sexo con el cubano. "Queremos saber qué pasa con eso cuando tienes esa edad", justifica Carrillo. Dinio no se altera y no elude la respuesta: "Pues resbalaba igual. Disfrutad de la vida que es una sola. Era la mujer más divertida que he conocido y la folclórica que más supo ahorrar ¿Para qué? Para nada. Era generosa, pero ahorraba mucho. Tenía las mejores joyas del mundo. A mí me dio un coche, un reloj... Yo le hice daño y le pedí perdón y ella me perdonó porque yo le hacía reír".

0.45 Dinio sigue recordando a Marujita: "En Cuba la subí a una moto de agua y yo no sabía que ella no sabía nadar. Yo aceleré y ella se cayó. Me dijo que yo la quería matar. Pasé momentos muy bonitos con ella". A media que le escucho uno no sabe si reír o llorar.

0.55 Mila vuelve al salón después de hacer su curva de la vida. JJ conecta con la casa y llega el momento para los nominados para posicionarse. Dinio no es capaz de decir quién quiere que salga el jueves. "Que salga quien decida la audiencia", suelta el cubano. Noemí lo tiene claro: quiere que salga Hugo y este también: que se marche Noemí.

1.00 JJ da el nombre del nominado salvado y es Dinio. El Mila team respira hondo al no tratarse de Hugo y el cubano rompe a llorar de la emoción.

1.15 Kiko argumenta por qué se ha salvado Dinio: "Él no provoca odio en la gente".

1.25 Joao sigue de buen rollo con Adara. El Maestro le cuenta los entresijos de la presunta infidelidad de Pol con Fernando Tejero. "Pol me pidió perdón y quedó todo atrás". Joao relata que Tejero se pasó mucho tiempo detrás de Pol intentando boicotear su relación con el Maestro Pol y burlándose de este. Además, comenta que Tejero le prometió a Pol un papel en una película "y era mentira". Además, comenta que Tejero acusó a Pol de haberle robado en su casa y según este no era cierto.

1.35 Junquera le dice a Mila que todos se han conjurado para ignorar a Hugo. Es decir la misma estrategia que acuerdan todos los días, pero al final nunca cumplen: "Si discute, nos damos la vuelta´y nos vamos", informa. Veremos cuánto tardan en violar este pacto.

1.40 Noemí está decepcionada con los porcentajes porque están muy ajustados, en 53% y 47%: "¿Cómo puedo estar a la par de este personaje?", se pregunta la muchacha.









