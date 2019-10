La casa revuelta.

Le preguntan a Irene, como periodista deportiva que es, si hay algún futbolista que públicamente se declare gay. Nunca lo sabremos, ella no da nombres.

16.11 Le ha pedido a Pol ayuda y le explica a el Cejas que es para que le piquen los bichos a él. Se ríen un poco los dos y tenemos a Diego durmiendo la siesta. Tampoco es que me lo pidáis y pero aquí tenéis las pruebas gráficas.

16.16 Pasamos al comedor de nuevo donde Estela dice de broma que están viendo solo el 24h para verla a ella, (¿Kiko?) y Pol dice de coña:”en cuanto me enfocan a mí, lo cierra”.

16.51 En el comedor Mila tiene las piernas mal. Probablemente de ensayar el baile. Joao entra y explica los turnos de lavadora y Mila defiende que ha dado a todos las tareas apara que no se quejen.

16.56 Estela sigue con su defensa de Kiko a Pol y le dice que ojalá hubieran coincidido más. Kiko le habría hecho el blanco de sus “bromas” hasta amargarle la vida. Ella no lo ve por que nunca se las hicieron a ella.

Le pregunta a Pol “¿Que sientes cuando ves a Adara?”. Así, a bocajarro.

Él hace un año que no la ve. Dice que no sabía cómo sería hasta que la tuvo delante.