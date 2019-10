18.00 - 2.00

18.00 ¡Buenas! Parece que está siendo un sábado de postfiesta en toda regla porque los vips no se han levantado hasta las 12 😱 A ver qué tal están esta tarde noche, que les espera el preestreno del primer capítulo de 'No sueltes mi mano'". Coneeectamos con Guadalix 👁️

Noemí llega para decirle a Gianmarco que tiene que fregar y el resto se pone a hablar de los expulsados. Que si se han ido siete, ocho... No se aclaran. Y encima va a haber REPESCA. ¿A vosotros quién os apetece que vuelva a la casa? 🤭

18.10 Pol y Joao hablan de las nominaciones. Pol le cuenta que ya lleva 18 días en la casa y Joao le dice que no quiere que se vaya. (Los nominados de esta semana son Alba, Gianmarco y Pol).

En la Plus Adara y Gianmarco charlan en la cocina. El italiano lava los platos y Adara se ofrece a limpiar la mesa. Las cancioncitas de Gianmarco como banda sonora de las tareas no faltan.

18.20 Estela, Noemí, Alba y Mila comentan que si esta semana no se van, ya harán ocho semanas en el concurso. "Y tú que venías para una semana", le dicen a Mila.

18.30 Suena el 'teke-teke' y dice Mila que odia la canción. "Pues a mi me recuerda a Cejas", dice Noemí. Comentan quién creen que va a volver a Guadalix en la repesca y hablan de Hugo y de Kiko. Mila dice que no le gustan las repescas porque vienen con mucha información del exterior.

18.40 Comentan la prueba de la semana. Mila dice que no ve muy atenta Estela, pero Joao y Noemí la tranquilizan. Agradecen que no les hayan llamado para sincronizar los relojes durante la noche.

19.15 Gianmarco y Antonio David charlan en el jardín sobre los vídeos, en especial sobre el del cumpleaños de Gianmarco y el italiano reconoce que no le gustó el comportamiento de algunos de sus compañeros. Pasan a analizar los comportamientos del resto de compañeros y creen que algunos actúan de determinadas maneras solo para obtener un vídeo.

19.30 Noemí y Alba han pasado a la siguiente fase: ahora cantan y bailan. "A la V7 la quiero yo y a quien no la quiera que le de un dolor" 🎶

19.40 Noemí, Mila, Estela y Alba comentan sus sentimientos dentro de la casa. "Yo lloro cuando no tengo que llorar y cuando tengo, no", dice Alba.

Pol y Joao charlan en la habitación. Llega Adara , con hambre de galletas, y le dicen que por favor no coma. "Tienes que resistir", dice el Maestro.

-Adara: "Ay muchas gracias, necesitaba que me dijeran algo así".

19.45 Me voy a la Plus, que Antonio David y Gianmarco siguen en el jardín. Ahora charlan sobre el momento en el que le dieron a Noemí el disfraz de mueble de la casa y Gianmarco le preguntó si los abucheos iban por ella o por él. Antonio David le explica que ella pensó que se reía de ella. "Eso se llama manipulación", responde el italiano. AD intenta explicarle que actuó de manera ofensiva, pero Gianmarco no lo entiende y cree que ya le pidió disculpas por lo ocurrido.