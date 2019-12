0.00 - 5.00 La cuenta atrás

0.10 A Mila, anda preocupada con los comentarios que pueda estar haciendo la audiencia sobre su aspecto sin maquillar. Además, no le ha dejado muy tranquila su vídeo de apoyo porque no salían ni Belén Esteban ni María Patiño. " Tampoco estaba mi madre ni mi padre" .

0.15 "Gracias a Dios no tengo familia que le guste la tele y quiera salir en televisión", confiesa Mila. "Yo estoy segura que mi padre no ha ido a ningún programa", reacciona Adara.

0.20 Mila habla de Sálvame: "Me lo paso genial. Sobre todo con Kiko (Hernández)...Lo pasé mal con Chelo, pero fue ella la que me defraudó a mí...Lo que pasa es que yo no puedo ver llorar a nadie. No soy una depredadora...Lo paso mal cuando tengo problemas con los directores por haber tenido una mala tarde que no he sabido gestionar".