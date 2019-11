18.00 - 2.00

Cámara 1 y me encuentro a Antonio David tal que así. No sé si será una nueva técnica de meditación... 😌

18.15 "Llega frío, mucho frío", anticipa el Maestro. Y Adara vuelve al tema de su pelo: le pregunta al Maestro si es mejor que se lo corte o que no. Él dice que si no se va ninguno será la respuesta definitiva. Total, que acaban hablando de si es mejor mentalizarse con que pueden irse o no. Hugo les aconseja que lo mejor es no pensarlo de más y siguen hablando de los nominados de la semana: "Aquí nadie tiene pasaporte perpetuo", reflexiona Castejón.