18.00 - 2.00

18:18 Nuria y Anabel Pantoja hablan en el jardín. Anabel le confiesa que pensaba que venía solo por tener algo con Omar Montes. Ella le dice que no, que otros años ya le ofrecieron entrar en la casa y le cuenta que es modelo.

Irene: "O entramos esta noche a esta casa o me vengo abajo".

18:36 El Cejas le cuenta al Maestro Joao que ha tenido una mala noche y que agarraba a alguien (que aún no sabemos) porque estaba realmente agobiado. Diego dice que hablar con el Súper le ha tranquilizado.

18:56 El Cejas reconoce que ayer se enfadó de más y el Maestro le dice que es importante que Hugo no le haga sacar a ese Diego. Aunque ya calmado, El Cejas sigue resignado con Castejón. "Me molestó también que no parara de llamar 'viceverso' a Kiko". Parece que Hugo tuvo para todos...