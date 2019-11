0.00 - 5.00 Dos grupos y un verso suelto

1.00 Alba bromea con la posibilidad de no salir nunca más de la casa y así evitar "los aparcamientos, los papeleos y todos los problemas".

1.10 Estela confiesa que no tiene interés en hacer la curva de la vida porque tiene "miedo de hacer el ridículo". Noemí se expresa en la misma línea: "No quiero que la gente piense vaya puta mierda de vida", explica.

1.20 Estela frunce el ceño y por un momento pienso que va a hablar del cambio climático o de la literatura de Dostoyevski. Pero no, la muchacha habla del vestido que se va a poner en la gala de mañana.

1.50 Estela vuelve a fruncir el ceño y por un momento pienso que va a hablar del Brexit y de sus consencuencias económicas. Pero no: "Cuando salga me voy a operar la nariz. Paso del coche", suelta. Alba también amaga con hacer una reflexión intelectual. Pero no: "Se puede tener todo, el TDI y la nariz".