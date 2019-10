18.00 - 2.00









18.00 Buenas tardes. Parece que ya ha habido alguna que otra reconciliación en la casa y que están a tope con los ensayos. ¡Conectamos! 👁️

18.10 Estela intenta enseñar a Mila un paso que se le resiste:

Noemí mientras como si fuera una reina en sus aposentos 💁‍♀️:

18.15 Hacen un pequeño descanso. Irene le pregunta al Súper si empiezan la gala ya vestidos de Bollywood o que si se cambian luego. Mila, mientras, bastante mareada.

18.18 Bueno, cada uno descansa a su manera 😂:

18.19 Al final casi todos se han animado a ensayar de nuevo. Alba y Mila dicen que miran y que así les dan feedback.

18.23 Por lo general están bastante contentos (y también bastante cansados). Le dice Noemí al Súper, de las pulseras de la actuación: "¿Me las habéis arreglado? Que me dan claustrofobia".

18.27 Dicen que esperan superar la prueba aunque hayan adaptado un poquito tres pasos. "¡Quiero esas autoestimas bien altas!", dice Alba. Irene les anima a ensayar de nuevo y a por ello que van.

18.38 Recuerdan pruebas de ediciones anteriores. Estela cuenta que una vez metieron a un anónimo en una edición vip: "Les metieron la trola de que era un cantante de reggaeton muy famoso, que había hecho coloraciones con Daddy Jankee y Nicky Jam".

18.42 Dice Irene que si aprovechan para hacer un último ensayo. ¡Y a bailar de nuevo! 🙌

18.46 Suena el bong y se acaba el rato del baile. "Voy corriendo a la ducha", dice Joao. Ha aprendido de ayer.

18.49 En el jardín parece que están tensos por la gala:

- Estela: "Ay dios mio la gala".

- Mila: "Yo no sé si serán los nervios, pero me encuentro fatal".

Llega El Cejas, se pone a charlar un rato con Mila y mata un bicho y todo mientras:

- Cejas: "A ver si me voy de esta casa quien va a matar las moscas".

- Mila: "Ni de coña. Me voy y antes que tú".

En el baño, Alba dice que se va a lavar el pelo de todas maneras para que se le aclare el tinte. Bueno, se ponen a hablar del maquillaje de esta noche, que parece que tienen ganas. "Todo lo que tenga en el bolso me lo voy a echar", dice Carrillo.

18.55 Alba está en busca y captura de un champú que no proteja el color y se empieza a estresar: "Yo no quiero que me proteja el color, quiero que me lo quite" *gritos*. Se da también un coscorrón con una de las cámaras y se pone a gritar de nuevo 😂😂😂.

18.58 En la Plus Cejas dice que se va a afeitar. Alba sigue angustiada con su pelo y dice que parece Morticia Adams. Bueno, al final acaban hablando de embarazos y de pelis.

19.00 Me voy a la Señal 1. Joao, Estela y Adara charlan en el vestidor sobre Pol. "Si él no me habla es que está dolido y si está dolido es que siente", les dice el Maestro. Pero reflexiona y cree que hoy no va a hablar con él, que bastante tienen con la gala.

19.05 En la 1, Joao en la lavandería. En la Plus, en el baño. Cejas se prepara para la ducha, Estela se desmaquilla y Mila les pregunta qué tal le sale el baile.

19.12 En la 1 Irene y Pol charlan en la cocina. Parece que van a merendar. Se ponen a hablar de la Champions e Irene se agobia un poco al pensar que el Madrid no va bien en el torneo.

Aparece Joao y Pol no le hace ni caso. Vaya. Bueno, eso y conversaciones varias sobre equipos de fútbol: que si el Madrid, el Valencia... ⚽️

19.20 Aparecen El Cejas y Estela en la cocina, que también tienen ganas de café ☕. Diego y el Maestro hablan de la llegada de Pol a la casa (y del drama que eso supuso). "Fue sonrisas y lágrimas", dice Joao, que le explica que se despidió de Pol y que en ningún momento imaginó que fuera el nuevo concursante.

19.30 Joao, Estela, Cejas y Antonio David charlan sobre El Debate de esta noche y de a ver qué les espera. "Ahora nos mandaran conseguir otra casa", bromea Estela.

Joao, de Pol: "No entiendo que no me mire ni a la cara". Vaya. Estela le dice que no le busque, que pase de él a ver qué pasa.

19.35 Estela dice que está convencida de que tiene maracaná fuera (con Diego). Le dice a Joao: "¿Tú crees que con papeles de por medio?" Adara cree que exagera y Joao piensa que puede que sí que los haya. El Maestro le dice que él siempre que entra a un reality pierde a su pareja y también que ella no ha hecho nada, que ha sido todo una interpretación.

19.45 Comienzan a peinarse y maquillarse, que luego tienen ensayo general. "Igual nos sale tan bien (el baile) que nos sale gira ", bromea el Maestro mientras le hace una trenza a Irene.

En el baño Noemí y Alba siguen con el brilli brilli. Antonio David se seca el pelo mientras. Llegan Irene y Joao. Ella se echa laca y él se afeita.

19.52 Joao pregunta que quién se está duchando y al final creen que Gianmarco. Dice Noemí: "Este chico no puede ser tan 'rayao', que ha venido a 'Gran Hermano', no a 'Pasapalabra". Hablan de que creen que está nominado, pero Irene dice que no está tan segura. Bueno, esta noche salen de dudas.

20.00 Estela y Adara se maquillan en el vestidor. Sombra aquí, sombra allá ✨

20.10 En la Plus está Irene, Noemí y Mila en el baño, que siguen liadas con el maquillaje. Antonio David se lava los dientes.

Joao ya está listo y se pone a peinar a Mila.

En la Plus, Adara y Estela siguen maquillándose. Gianmarco se afeita (bueno, menos el bigote).

20.20 Siguen con el makeup, tanto en la 1 como en la Plus. El Súper les avisa de que tienen que ir vistiéndose para el ensayo general, así que se dan los últimos retoques.

Mila, animada como siempre 😂: "De verdad, qué ganas tengo de que acabe la pruebecita".

20.30 Noemí maquilla un poquito a Antonio David, que quería hacerse la raya:

- Antonio David, suspirando: "¿Cómo podéis haceros esto, de verdad?"

- Alba: "Pues a diario"

- Antonio David: "Si parezco Sandokan"

Noemí está llevando a la práctica lo de que nunca es suficiente purpurina porque está apurando hasta el último momento para dejar de maquillarse y empezar a vestirse.

En el vestidor, Adara maquilla a Pol. Irene y Estela ya están listas y Gianmarco se da los últimos retoques. En cuelquier momento les avisa el Súper y ¡a bailar! 🤙🏻









Sandra Donda