18.00 - 2.00 El misterio de la uña

- Estela: "Espero que Diego que me pille, que me lea. Aunque no lo entendiese, Diego nunca se va a poner a pelear con Sofía. Se la come en un segundo, Sofía no puede con un tío como Diego. (...) Estoy muy tranquila, algo me dice que él está viendo el juego. Yo le estoy dando indicios de mi juego. Me he dado enta de que estamos jugando, pues vamos a jugar (...)".