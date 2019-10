18.00 - 2.00









18.00 ¡Buenas tardes! Hoy toca Debate, así que los vips conocerán las nominaciones definitivas y pondrán fin al misterio de ¿qué ha hecho El Cejas? 🤔 De momento, ¡conectamos con la casa! 👁️

Kiko, Estela, Adara, Joao y Cejas están comiendo en la cocina. Con café y todo ☕.

18.20 Adara se ha picado. El Cejas estaba diciéndoles que si ha salvado a uno, que si ha salvado a otro y al final Adara se ha molestado: "A ver si te crees que por no salvarme, no me van a salvar", dice al youtuber.

18.30 Joao y Estela hablan en la lavandería. Ella le dice que cree que Alba, Irene y Noemí la están dejando de lado: "Se fueron al búnker todas a dormir y a mí no me lo dijeron". El Maestro opina que es cierto que la situación entre ellas ha cambiado, pero confía en que lo acaben arreglando.

18.35 Así lavaban, así así:

18.40 Me voy a la Plus, a ver de qué hablan en el búnker Mila, Irene, Noemí, Alba y Gianmarco. Mila les cuenta algunos viajes que ha hecho con sus amigas de 'Sálvame' y les explica que ella siempre es muy tranquila en la convivencia. "Yo no esperaba que fueras así", le dice Alba.

18.50 Siguen en el búnker y están intrigados con las nominaciones 🙄.

- Mila: "Me produce mucha curiosidad la nominación de Adara del jueves".

- Alba: "Yo creo que lo hace mejor la gente calmada. Hay que tener la mente fría".

18.57 Irene les comenta que está escribiendo una novela y Kiko y Cejas se cachondean de ella: "Estamos en Gran Hermano, no en Gran Lectura".

19.02 Ay, ay, ay, rifirrafe a la vista. Que dice Kiko que no entiende por qué Estela está cansada por poner una lavadora. Estela le comenta que no entiende por qué le dice eso y Cejas que si tiene algún problema con su liderazgo.

- Estela, a Kiko: "¿Te apetece tener un problema conmigo? Porque si quieres lo tenemos".

- Cejas, a Kiko: "Si tienes algún problema con mi liderazgo me lo dices".

Uy, que siguen 🤯. Kiko, a Cejas: "Ayer me sentó mal algo que escuché. Te lo digo de buen rollo". Y le cuenta que le escuchó decirle a Mila en el búnker que estaba todo lleno de moscas porque ellos habían comido ahí. Cejas le explica que igual usó un tono inadecuado, pero que no trataba de buscar ningún conflicto. Estela le explica al youtuber que comieron allí porque les tocaba vigilar el número.

19.15 Sigue y siguen. Kiko aconseja a Cejas que no gaste tantas bromas a Adara porque cree que no tienen la confianza suficiente y que se estaba cansando de él. El Cejas le explica que empezó ella a decirle cosas y que por eso él ha continuado.

Bueno, al final todo acaba en abrazo grupal.

19.25 Estela le cuenta a Kiko que ha tenido un percance con la lavadora. Que Kiko se dejó una servilleta verde en su pantalón, que ha desteñido la mitad de la ropa y que cuando ha sacado la ropa ha tenido que meter tres camisetas en lejía para intentar arreglarlo. Ops 😰.

19.38 La camiseta de la edición 😂:

Joao: ¿Los mosquitos son hijos de las moscas o son de otra raza? 🦟 Estela y Adara le aclaran que no y que las moscas ponen huevos y duran dos o tres días nada más.

19.47 Me voy a la Plus, a ver qué hacen en el búnker. Vaya, muy entretenidos no están:

Y estos dos tal que así en la cocina:









Sandra Donda