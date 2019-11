18.00 - 2.00

18.10 Noemí y Hugo charlan en el jardín sobre el problemilla de anoche con la cena. Resulta que Hugo quería cenar el último y Noemí le dio el plato antes. Ella dice que no se dio cuenta porque estaba cocinando y coinciden en que es un roce sin importancia. Pero siguen comentándolo.

18.15 Hugo y Noemí siguen con el tema en la Plus. En la 1 Gianmarco, Adara y Joao comen dulces varios y el Maestro repite: "¡Mis calabacitas!" 😍 Media de nuevo entre ambos y les dice que tienen que entenderse y arreglar sus problemas sin su ayuda.

18.20 Hugo y Noemí continúan con el tema del plato, tanto en la 1 como en la Plus. Noemí dice que le tuvo que dar el plato porque era el último y él cree que no fue el último, que le puso su nombre al plato y se lo dio.

18.47 Hugo pasea y habla solo por el jardín. "Que no hay grupos aquí" (...) "Dicen que tienen mucha personalidad. Pues me gustaría verlo", dice irónico. "Ejerce el mando Mila, los demás están ahí cómodos", sigue mientras pasea la calabaza de un lado para otro.

19.07 Y tras la prueba, hora de comer para Gianmarco. Sí, son las siete y aún no había comido.

19.10 Noemí, furiosa: "Me estoy llenando de canas, para que digan que esto no da estrés" 😨. AD dice que a él también le están saliendo en la perilla. Al final se unen a Gianmarco y ellos meriendan mientras él come su plato de lentejas.