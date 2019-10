0.00 - 5.00 Alba Carrillo, un mar de lágrimas

0.00 Buenas noches amigos. Estamos en plena gala con una Alba protagonista de innumerables incidentes y de muchas lágrimas. Sin más dilaciones, conectamos con la cámara Plus con la casa.

0.15 JJ ofrece a Alba la oportunidad de hablar con su madre, pero Carrillo no quiere. Finalmente la rubia accede, su madre le trasmite todo su cariño y le pide que por toda esa gente que ha roto la hucha no baje los brazos.

0.40 El personal en el confe mira por un monitor el momento de la expulsión del Cejas. Noemí es la más afectada. Alba todavía no ha regresado de la sala de expulsiones.

0.50 Ahora es Mila la que rompe a llorar. La de Sálvame pide perdón a Jorge Javier por su actitud de estos días. Por otro lado, JJ revela que Alba, de momento, no quiere continuar y por eso no ha regresado de la sala de expulsiones.

1.15 Mila es la primera que, después de cinco minutos largos, se atreve a preguntarle algo a Alba ¿Te puedo preguntar cómo estás?, suelta. "No me como a nadie" , responde la salvada. Carrillo cuenta que el Cejas estaba bien cuando se ha ido. Le informan que Noemí es la nueva jefa de la casa.

1.20 Alba comenta que no cree a su madre cuando le ha dicho que todo está bien fuera. Asegura que sabe, "por su cara" que las cosas no están bien fuera. Además, raja de JJ: "Se ha pasado mucho... Me ha dicho auténticas barbaridades".