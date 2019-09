0.00 - 5.00 Joao rompe a llorar por un encontronazo con Adara

0.15 Los tres mosqueteros en el salón, rajan del Mila Team. Castejón raja de Kiko: "Va a impulsos y es un troglodita". Dinio tiene la teoría de que obedece las órdenes de Antonio David. Castejón cree que eso no es posible porque el ex guardia civil "va dando tumbos y no sabe ni lo que hace..va como pollo sin cabeza". Dinio tiene otra teoría: "Quiere trabajar en Sálvame y se le nota a leguas", opina. "Pero si no sabe ni hablar, cómo va a trabajar en Sálvame", remata Hugo. Castejón se pone a imitar a Antonio David con andares ridículos, como pollo sin cabeza y Adara se desternilla de la risa. "Hasta hace dos días deambulando de aquí para alla...Venía y me hablaba bien", suelta