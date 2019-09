16.00 – 00.00 Los masajes Los peces y la subidas de leches.

Es la primera vez que me divierto con las historia de Joao. Más historias de Halloween por favor.

16.23 Los tres creen en lo sobrenatural y los lugares malditos. Diego dice que si alguien comete un asesinato ahí, lleno de sangre, en Halloween la gente diría: “mira como te has currao el disfraz”.

Pasa Alba y le Dinio generoso le ofrece un masaje a ella. Alba: “si parece que estás secando un perro”. No tira puntada sin hilo.

16.30 Joao que claramente no tiene miedo a nada gracias a Siempreviva, le acepta un masaje a Dinio. Joao entre gritos de dolor: “Adara me encantan tus zapatillas, aunque sea lo último que diga!”.

17.04 Adara y Joao llevan toda la mañana de compañerismo ideal de la muerte mientras ella se hace las uñas e incluso hablan de que las manicuras no son cosas de chicas si no cuestión de higiene en general. Ahí minando estereotipos charla a charla. Van vestidos de negro igual y todo. Adorables.

Buscan el “vacío legal” si ellos consideran que el líder no cumple con sus tareas. ¿Quién vigila a los que vigilan?.

Está buscando los tres pies al gato por la siesta de Adara de ayer cuando les mandó a la porra y no quiso mediar en la bronca 70 del día.

Tiene el cuajo de decir que a Gran Hermano no le gusta la pereza cuando el grupo mayoritario ayer hacía la camita a las 21.00 y en la “Fiesta de fin de verano” querían dormir mientras aún duraba la música.

Dinio no se acuerda, a él “la noche le confundía” y “no le gustaba decir que no”. El pobre Gianmarco no sabe lo legendarias que son estas frases ha escuchado de la fuente misma.

17.34 Hugo carla con Dinio sobre la “Charada cubana” que uno no recuerda que era y el otro no quiere entender. Agradecen tener dos patios que les da aire libre e intimidad para que no les escuchen las charlas.Dinio están ya en el punto en que creen que ha disfrutado la casa un poco y sse puede ir más tranquilo.