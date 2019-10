18.00 - 2.00

18.15 Se han movido al salón, que ha empezado a llover, y han cambiado la comba por la goma. Están a tope con las cancioncitas: "A lo loco, a lo loco, co una vieja, ja se ha caído de una moto, to. A la cha, cha, cha, a la chi, chi, chi, a la cha, cha, cha se ha caído y se ha hecho un brecha, cha" 🎵

18.30 Le intentan explicar a Gianmarco que lo que dice la canción es chichón , que no chinchón. "Chinchón es un pueblo de Madrid", dice Alba. "Y otra cosa que me tomaría yo en la Castellana", le dice Joao a Mila.Â

19.40 Le dicen a Joao que no entienden como no se da unos besitos con Pol 😘. "Hemos roto", dice Joao. Y les explica lo que cree qué diría parte de la audiencia: "Está preparado, es justo por la nominación (de Pol)". Estela entra en la conversación: "Yo creo que lo haces más porque no quieres que te vea el de fuera", le dice a Joao. Menudo jaleo.Â

19.55 Hablan de amores y dice Joao a Estela y Adara: "Me encantan los chicos que sean buenos, la humildad, la naturalidad y todo. Bueno, todos no me gustan, no me voy al Tibet a buscar a un budista" 😂😂