0.00 - 5.00 Adara hace las paces con Hugo: "Ya se me ha pasado"

0.00 Buenas noches amigos. Hugo está más solo con la una. Bueno, cuenta con el apoyo de Adara, pero esta se siente un poco más unida a Joao, que no para de darle consejos. Con el maestro saca a relucir su lado más romántico y con Hugo la muchacha desarrolla su faceta más traviesa, fiestera y conflictiva. Sin más dilaciones, conectamos con la casa.

0.10 Hugo, solo en el jacuzzi. Con tantos frentes abiertos en la casa, no le viene mal un poco de relax.

0.20 Adara, le hace una pequeña visita a Hugo en el jacuzzi . "Ya se me ha pasado", le dice la muchacha en referencia al pique que tuvo con él hace un rato . El muchacho le anima a que se bañe, pero ella no está por la labor. "Ahora te veo", le dice ella antes de poner pies en polvorosa.

0.30 Mila comenta que si llega a la final no le importa ir disfrazada de abeja. "Ten cuidado que esto queda registrado", le advierte Estela.

0.35 En la Plus, Alba comenta que está deseando que llegue una prueba de canto. "Mejor cuando se vaya este (Hugo)", reacciona Mila. La de Sálvame tiene a Castejón entre ceja y ceja: "Estaba bostezando con la película...Este solo se divierte nada más que jodiendo", apunta. "Sí estaba bostezando todo el tiempo", reafirma Joao. "Luego dice que es divertido. Bailar solo no es divertido", concluye Alba .

0.40 Joao cuenta una anécdota de gitanos. Cuenta que fue una vez con Rapel a comprarles lotería porque el vidente de las cartas había tenido un sueño con un número: "Les caigo muy bien (a los gitanos) y todos se acercan a mí. Bueno, algunos me nominan", suelta, en tono de broma, mirando a Noemí.

0.45 "Joaooo es mío", grita Adara, en tono de broma. "Vale, es tuyo, pero si no gritas", responde Mila riendo. Sorprendente buen rollo entre Mila y Adara.

0.55 "A mi me encantó que no hubiera nadie detrás de ti durante los posicionamientos", suelta Joao. "Porque está Hugo si no se pondrían todos detrás mía", reacciona ella.