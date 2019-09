16.00 - 0.00: Alba vs Antonio David

16.00 Buenas tardes, queridos lectores del minutado. Volvemos a encontrarnos, una vez más, en el siempre complicado turno de tarde. Un saludo a los que no estáis con la siesta: ¿tenéis ya preparado el cafelito? ¿Sí?

16.10 OK, ya estamos en marcha. En una de las habitaciones están las chicas escuchando contar a Alba Carrillo el susto que se llevó al ver a Antonio David en el Supervivientes.

16.25 La conversación no llega a ninguna parte, porque Alba insiste en que Antonio David mintió con las cosas que sabía de su novio, y demás y él que no. Se ponen un poco bravos. El resto intenta calmarles y se alegra de que "hayan hablado", aunque no han llegado a ninguna parte.