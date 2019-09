16.00 - 0.00: Tardes de lluvia









José Luis Viruete

16.00: Empieza la tarde, con una comida tardía en la que el Cejas está resoplando amargor mientras Kiko hace una segunda tanda de arroz. Mientras hacemos la digestión con nuestros concursantes, ¡conectamos con la casa!

16:05: Mientras se preparan el café, vamos a relajarnos mirando el jardín.

16:10: Adara le cuenta a Hugo que hizo el casting del primer Gran Hermano y la cogieron muy rápidamente, y que no esperaba volver a vivir la experiencia. Pero que se lo han pedido mucho en redes y eso significa que es muy, muy querida.

16:15: El Cejas cuenta que ha terminado sus estudios obligatorios, y Gianmarco le pregunta si el Bachillerato es igual que la Universidad. Se interesa por el sistema de estudios español.

Gianmarco: ¿Cómo se dice cuando has terminado la universidad?

Cejas: "Tengo una carrera".

Después, Cejas habla de los vídeos de risa que hace con su personaje y la carrera en YouTube, sus canciones y su serie. Gianmarco le mira como las vacas mirando al tren.

16:20: Todos continúan encerrados por culpa de la lluvia, y Alba dice que su madre le dijo que ganaría ella o El Cejas. "Pues ya será El Cejas", contestó ella, humilde. De momento están sentados juntos explicando cómo se dice "ceja" en italiano.

Se termina deduciendo que "Placa placa" en italiano se llamará "Plaqui Plaqui". Aprende idiomas con la Academia GH.

16:25: El Maestro Joao le cuenta a Irene que puede leer su futuro y que le ve que tiene una fortísima energía. Insinúa que puede tener algo con algún chico de la casa. De repente todo el mundo grita y Joao se une, aunque no tiene ni idea de por qué está la gente pegando gritos cabreros.

16:30: Kiko, que parece salido de una asociación en contra de la obesidad, se queja de la cantidad de azúcar que están echando al café y a todo. Hugo dice que él no prueba el azúcar. Pero ahí están, de charla, café arriba café abajo.

16:35: Hablan de la necesidad de las habitaciones del pánico por si cae una bomba nuclear o, en otras circunstancias ligeramente más plausibles, entra alguien en casa.

Hablan de una película española de Clara Lago quedándose encerrada en una habitación del pánico. Ninguno se acuerda del título, pero os lo contamos nosotros: es 'La cara oculta'.

16:40: Han confundido el sol con un foco, como quien ve un oasis en mitad del desierto. Entre tanto, Anabel y Dinio hablan sobre los aplausos del día anterior.

Mila: "Aquí las cabezas no están bien, no están bien las cabezas, el uno hablando del otro, el otro hablando de... Las cabezas no están bien. De verdad, las cabezas no están bien". Quizá lea entre líneas, pero diría que Mila habla de que las cabezas no están muy bien.

16:45: Joao le hace un masaje en los pies a Anabel. Dinio opina que Joao desprende nobleza por lo que le hizo ayer. Nunca a nadie se le ha lanzado un piropo mayor por ayudar a ir al baño a otra persona.

Dinio, Anabel, Joao y Mila hablan de su estrategia: quieren que se vaya "el compositor", y que después es un páramo. Después ríen con el gusto que pueden reír los grupos que acaban de urdir un plan perfecto.

Joao lo celebra haciendo una de las mayores guarradas que he visto: intentar comerle las uñas de los pies a Anabel. Todos ríen.

16:50: Dinio nunca ha probado la Nocilla, y Mila hace más de 30 años que no la comía. Están dando unas ideas de merienda espectaculares, eso sí.

Anabel intenta cantar y cree que su tía le va a quitar el apellido de su familia después de escucharla. Esto es como 'Juego de tronos', con la Casa Pantoja mirando muy de cerca todo.

16:55: Antonio David y Hugo empiezan a hablar de la discusión que ocurrió ayer. Antonio David repite que no ha entrado en la casa para hablar de su vida pasada, de Rociíto y de su juicio, sino para hacer su propio concurso y que le conozcan.

17:00: Irene: "Ya te digo yo que tiene más trascendencia el corazón que el fútbol, porque es algo frívolo que hace más feliz a la gente".

Después de esta reflexión, se ponen a hablar del periodismo deportivo y de Fonsi Nieto. Momento de tensión. Alba dice que ya hablarán de eso más adelante, que quedan muchos días por delante.

A partir de aquí, se quejan de que cada vez que les gusta un chico resulta que es futbolista. Nunca es ferretero o albañil, ya es mala suerte.

17:05: Se levanta el campamento y todos se preparan para salir al jardín. Irene dice que ha estado con deportistas de todo tipo y que bueno, no va a hablar del tema. Le preguntan "cuántos deportes ha tocado", y en ese momento cambiamos a Hugo, que se va a fregar. Mucho más interesante, a dónde vamos a parar.

17:10: Al final, lo de Irene eran fútbol, baloncesto, triatletismo, tenis, piragüismo y bueno, se quedan ahí de momento. Con sus parejas podemos montar unas Olimpiadas, vamos.

Joao, haciendo dotes de deducción, le dice a Gianmarco que puede que se líe con Irene, que es lo que él ve, pero habrá dos mujeres, y la otra no tiene nada que ver con Irene físicamente.

Gianmarco: Y para ti, ¿está la mujer para mi?

Joao: Sí, sí está. Piel blanca y pelo claro.

Gianmarco: No.

Joao: Mentira. Y todavía no le has hecho ojitos, te está evitando.

Gianmarco: ¿Por qué? Porque es un día.

Joao: Pero fluye, estaban las dos cerca ahí, pero justamente ni ella ni tú queréis dejar que se descubra.

Joao como consejero matrimonial no tiene precio.

17:15: "Entre la risa y la risa, la verdad se divisa", dice Joao filosofando. "Soy el médico del alma", se define poco después. Olé.

Joao le dice a Gianmarco que el secreto queda entre ellos (y media España), pero que ahí están las dos pajaritas y el pajarito, y que a las dos pajaritas les gusta él. Menudo tratado de ornitología.

A Gianmarco y Joao se les une Antonio David mientras hablan de soltería y misticismo.

17:20: "Me dará el guasap, me mandará el emoticono, le cogeré el emoticono y haré algo con el emoticono". No tengo muy claro que Joao haya visto un móvil en toda su vida.

Joao sigue con su terapia de pareja: Gianmarco salió con una chica de los 16 a los 19, pero desde entonces lleva tres años soltero. "Es que las chicas no ven más allá de tus músculos", dice Joao, que tiene a Gianmarco en un altar. "Tú eres complicado también para las chicas, los escorpiones son difíciles para eso", continúa. El italiano está fascinado porque está acertando. Sobre todo cuando le ha dicho que es buen amante, ahí ha sonreído de oreja a oreja. Menudo es.

Se abrazan entre balbuceos de los que solo entiendo la palabra "Maracaná".

17:30: Joao afirma que el número importante para Gianmarco en el concurso va a ser el número 3. Ambos se ríen muchísimo, y repiten durante dos minutos "Tres, tres, tres".

También que va a sacar su espejo chamánico para ver el destino de Gianmarco, aunque nadie sabe que sirve para eso.

Después, Joao dice que ha visto y cambiado su destino (también su nombre, ya que estaba). No hay peligro en cambiar su destino porque en toda vida hay 21 caminos y tú eliges si son caminos buenos o malos. Gianmarco le responde "Ah, es fácil, tú sabes lo que hacer". Podría ser una salida elegante del tema, pero Joao continúa hablándole de destino ("Tú no vivirás en España, no por nada malo sino porque no es el sitio tuyo, pero España va a ser fundamental en tu vida para siempre porque aquí sí estás por una cosa del destino bueno").

Gianmarco ya está un poco harto de la conversación, pero tampoco tiene mucho más de lo que hablar así que sigue dándole palique. En un minuto, Joao le lanza más piropos de los que me han lanzado a mi en toda mi vida (buena persona, humilde, bien criado), a lo que Gianmarco afirma "Para mí eso es verdad". Hombre, solo faltaría.

17:35: Cambiamos a Irene y Alba, que hablan de que nunca han pegado un braguetazo. Entonces, Hugo interrumpe con una emergencia: busca el Betadine. Mientras, Irene descubre que las cámaras se mueven cuando ella se mueve y afirma "Me hace ilusión pensar que hay gente al otro lado, viéndonos". Sí, así es como funciona la televisión.

Mientras tanto, otro grupo habla de soñar en hacer pis, en hacerse pis en la cama y en mear sin levantar la tapa.

17:40: Todos se relajan y hablan en el jardín, dejando una cosa clara: que de ahí van a salir de todo menos amigos. Joao se coge ahora del brazo de Irene y Alba, hablando de las noches de miedo y terror. De hecho, Joao cuenta su plan secreto: quiere que "el italiano" le defienda de Payasín, el mayor terror del ser humano.

Aprovecha que ahora pasea con ellas para rajar de Gianmarco, entre susurros. "Él busca el amor", dice Joao. "Como todos", responde Irene. Toma trama para Love Actually 2.









