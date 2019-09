16.00 - 0.00: Hugo contra todos

16.00 Buenas tardes chicos. Hoy no nos enrollamos: conectamos ya con la casa.

Hugo llega a proponer que haya gente que se quede sin comer: le salen unas tres personas. El cejas, que evidentemente no come mucho, renuncia a comer, aunque ya se comió sus lonchas. Un poco absurdo todo. De hecho, como anda por ahí comiendo, al final Milá se enfada con él.

16.45 Todos comen más o menos tranquilamente. Kiko comparte un tomate con Gianmarco, que quería. Se propone que los que no tienen tomate, cojan una patata.

16.55 El Cejas quiere repetir un poco, pero le echan la bronca porque hay gente que no ha termindo y no saben cuantos querrán un poco más. No ha dobrado demasiado, pero algo más podrán comer.