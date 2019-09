16.00-0.00

Alba y Kiko comentan que de comuna hippy nada y que no se van a dejar ropa. Kiko, en particular, no le va a dejar ropa a Hugo. "Que ponga una reclamación del supermercado", afirma. En su cabeza sonaba espectacular.

16.35 : Hugo y Antonio David acercan la mesa para comer en el jardín mientras el resto hablan de sus signos del zodiaco. Se escucha un "Se mueve la tierra, no los planetas" y los demás deciden no seguir con el tema por si acaso.

16.45 : Antonio David cree que la gente no quiere amistad ni grupo, que lo que están buscando es conflicto, y ninguno entiende el porqué de la nominación de Anabel. Mila comenta que no quiere pasar las noches con Anabel porque quiere dormir y la Pantoja se pone a cantar, a dar palmas y a hablar de la luna.

Anabel: Yo he hecho el concurso que me ha salido de todo el papo. Yo he estado con todo el mundo. Contigo (a Mila) más pero porque me ha dado la gana.