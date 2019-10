16.00 - 0.00

¿Qué es lo que pasa? Que el cubano ha comentado que las llaman "las Spice Girls", pero que eso no es una estrategia suya... que lo dice porque se lo ha oído comentar a Estela.

16.20 En el búnker se han quedado discutiendo Kiko y Dinio, con la presencia del resto de chicas. El tema: que si Kiko hace estrategias para ir a por el más fuerte o no. Este último dice que no, que él va a por la gente con la que no se lleva bien, y dentro de ese sector, pues ya piensa qué hacer.