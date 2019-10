16.00-0.00: Estrategia en el jacuzzi









16.00: Todos comen. Los nervios habituales de las horas anteriores a la gala no les quita el hambre, porque más que las interesantísimas conversaciones estamos escuchando el sonido de los tenedores en un festival de sonidos que ya quisieran muchos conciertos.

Las dudas están en el ambiente, aunque aún no hablen de ello: ¿Joao o Kiko? ¿Kiko o Joao? Y Pol, ¿qué?

¡Conectamos con la casa!

16.15: El Cejas se queja de que hay que fregar mejor porque todos los platos tienen tropezones, a lo que todos responden con gruñidos y una pequeña bronca.

"Estamos comiendo, no me hables de mocos" y "Venga, vamos a hablar más de mierda" son dos frases preciosas para estas horas de digestión.

16.25: Hablan del baile. Por cómo hablan de él, parece que están preparando una coreografía salida del Circo del Sol y no de una prueba semanal. Ahí dejo la idea para la próxima edición.

En general, todos creen que ahora acaba de empezar Gran Hermano porque por fin tienen gimnasio y jacuzzi, lugares esenciales en toda casa de bien que se precie. Yo hasta que no me paso por el jacuzzi de mi casa considero que no ha empezado el día.

16.30: No sé quién está comiendo con la boca abierta pero desde aquí quiero dar las gracias a la persona que ha decidido cambiar la cámara en la señal Plus por eliminar dicho placer auditivo.

El Cejas sigue con lo suyo, lo de que se friega mal y la rabia que le da, ¡con todo lo que hace él en casa! Cuando se emperra en algo, no hay quien le haga callar, y acuerda con Mila le cuenta que no se ríen de los chistes que hace Adara. No como los chistes de Mila y El Cejas, que son buenísimos, un no parar, un Club de la Comedia, unos clásicos del stand-up.

16.35: El Cejas se mete con Adara porque cree que es demasiado estratega y sabe mucho de televisión y del concurso. Sí, no es como si hubiera concursado antes.

Aunque Mila cree que Adara no debería tener los tres puntos esta vez porque no se va a ir, El Cejas se los va a cascar de todas maneras. Hay amargor general, como una olla a fuego lento en la que el agua está a punto de hervir. Ojo a la metáfora.

16.45: Mientras tanto, en la mesa, Kiko y Adara siguen siendo los más amigos y metiéndose con Irene (de cuerpo presente, eh, no a la espalda). Gianmarco, después de un silencio, dice que menudo maracaná, y Kiko continúa parodiando el blog de Irene, porque claro, cada día escribe siete folios y eso no puede ser. Si vieran la de páginas que escribimos en este blog sobre ellos...

En la habitación, Alba, Irene y Noemí se meten también con los de la mesa. Irene cuenta la parodia de su blog que ha acometido Kiko (la verdad, no ha sido propio de los Monty Python precisamente) y lo ridículo que les parece que Adara se descojone.

"Le ves reírse de esas cosas, y no te extraña que haya sido novia de Pol", dice Alba. Puede que sea la mejor frase de la edición, qué queréis que os diga.

Luego comenta que su hijo de cuatro años tiene un uso de la ironía brutal y se convierte en un hilo viral de Twitter de esos de "Mi hijo de cuatro años me ha hablado de trigonometría y...".

Las tres charlan también sobre que Pol y Joao no pegan ni con cola, que Pol fue un divertimento para el Maestro.

16.50: Alba dice que desde que ha entrado valora más a la gente que tiene fuera. Está on fire la muchacha.

Hablan de que vieron dormidos a Kiko y Estela, y que no saben muy bien cómo reaccionar porque es un tema muy fuerte y les choca. No entienden por qué se arriesgan si Kiko está a punto de irse.

"Aunque no signifique nada, lo parece" es una frase que define bastante bien todo lo que ha pasado entre Kiko y Estela, la verdad. Pero ya desde dentro ven que fuera puede sentirse todo de manera diferente a dentro de la casa, y creen que Sofía está dolida (hombre, solo faltaba). Lo veremos esta noche en la gala.

17.00: Joao le dice a Adara que no sabe lo que quiere, y se pone a llorar porque no quiere hacer daño a Pol (del que, entre nosotros, no está para nada enamorado). Por lo visto, Pol le dijo que le esperaría y Joao cree que él lo estará pasando mal, pero que tampoco hacía falta que le siguiera a la casa. Menudo drama victoriano.

Promete explicar las cosas al salir, y afirma que no hay nada decidido. Joao es un cliffhanger con patas. "Yo a Pol lo quiero y todo, pero aquí es muy difícil todo". En el fondo está deseando marcharse para no encontrarse con este berenjenal. También que no vale con dar por hecho que se quieren y que Pol tiene que dar más de sí.

17.10: Joao cree que Pol está dolido porque hay otra persona y se ha enterado fuera. "Yo lo he hecho mal pero eres TÚ el que tiene que conquistarme a MÍ". Como maestro no sé qué tal será, pero como asesor de pareja, un desastre.

Adara le dice que él es más maduro que Pol y Joao dice que bueno, pero que Pol haga algo por él sin que se lo diga él mismo. Basicamente, Joao quiere que Pol le reenamore, y mientras tanto define su experiencia en GH VIP hasta ahora, en el búnker, como "un pedo de Cenicienta", y que entraron en Gran Hermano V. Y luego I. Ah, el famoso "Gran Hermano Very".

17.15: Cambiamos de cámara para encontrarnos a Irene haciéndose la cama para la siesta y a Noemí, Alba y Cejas completamente dormidos. No es más interesante, pero se agradece no escuchar a alguien lamentándose porque han metido a su novio en la casa.

En otra habitación, Adara se marcha del lado de Joao, que remolonea un rato en la cama mientras mira al infinito.

17.25: Gianmarco cuenta sus aventuras en la televisión italiana y, al lado, Pol y Joao hablan de sus problemas.

Joao le dice a su novio que quiere que ponga más de su parte, y que lo tienen que intentar desde "arreglar" y no desde "desarreglar". Pol musita "claro".

Pol le dice que creía que Joao quería estar solo y por eso se ha levantado hoy de la mesa, y el Maestro le recrimina que no le siguiera.

Joao le pide atención a Pol, porque está más bien espeso. Esto, en vez de una declaración de amor, es una bronca. "Si se ha roto algo es porque me faltaba algo", comenta el Maestro. Vamos, que si le puso los cuernos fue culpa de Pol en el fondo. Toma ya.

"Yo sí, lo he hecho mal, pero también si quieres reconquistar lo perdido te tienes que mover tú. Y sí, lo he hecho muy mal, pero también he hecho cosas muy bien, siempre". Pues ya estaría.

17.35: Joao se queja de que Pol le manda un mensaje de Buenos días, pero que él recibe muchos mensajes de Buenos días, y lo que él quiere es un "Buenos días, ¿qué tal?". Pol asiente y dice que no quiere hacer de su relación un espectáculo y quiere estar bien con Joao ahí.

Después de toda la perorata, Pol le dice "Bueno, ¿y cómo estás?". Así como en plan "Mira, yo qué sé". Al final, Pol le llama guapo y le dice que todo va a salir bien, mientras actualiza su blog. Joao se aleja diciendo que el peto le queda más sexy solo con una tira puesta (¿?) y Pol sonríe como si lo que le acabaran de decir es "Todo nos va superbien" y no "Oye, mira, que hay problemas y movidas".

Joao se va a hacer su maleta por si acaso y dejamos aparte el drama. En el jardín, Gianmarco, Estela y Kiko hablan de Instagram y de las personas que sigan: Gianmarco, por ejemplo, solo sigue a 69 -je je je- personas, algo que es recriminado por sus compañeros. Que menudo coñazo de Insta.

17.40: Sin saberlo, Gianmarco ha introducido un concepto brutal: La ducha yakuza. Kiko comenta que quiere irse al jacuzzi si no le ponen el agua caliente en la ducha, y dice Gianmarco "Ducha yakuza". Quiero ver una película de la ducha yakuza ya.

Estela confiesa que sus amigas la han dejado de lado, y tras comprobar que el "yakuza" en cuestión tiene agua caliente, se mete dentro con Kiko y Gianmarco.

Mientras ellos se bañan, Joao habla con Mila sobre lo humano y lo divino e intentan adivinar la hora. Sin éxito, una vez más.

17.50: Por interesante que sea ver a un señor haciendo una maleta, ver a tres jóvenes en un "yakuza" es mucho más interesante, y más cuando se puede recortar de la imagen al tercero en discordia.

Kiko dice que no es normal que todo el mundo sea amigo, y Estela cree que hay un grupo en la casa que se ha unido contra Kiko, como en su día se unieron contra Hugo, y en cuanto se vaya se echarán entre ellas.

Kiko cree que en toda casa debe haber un antagonista porque si no sería muy aburrido, y que incluso el propio Kiko se ha enfadado alguna vez con su aliado Gianmarco. Y Estela dice que probablemente sus nominaciones de esta semana sean para Alba y Cejas. Esto empieza la sesión de cotilleos oficial hablando en voz bajita y con el eco del jacuzzi.

18.00: Kiko dice que él no le daría los tres puntos a Adara (ni que se lleven bien ahora, claro) y que va siendo la hora de Alba, por ejemplo. Estela, por su parte, dice que no puede olvidar que El Cejas condenara a Kiko una semana antes.

Kiko está especialmente dolido por lo bien que se llevaba con El Cejas, recordando los bellos momentos, como cuando le hacían daño moral a Hugo para desmoralizarle. ¡Oh, the memories...!

También comenta aquella vez que quitó a Irene de la palestra para dejar a Dinio y Mila como nominados, aunque le haya salido rana. También hablan de lo influenciable que es El Cejas y lo mucho que Mila le mina la moral.

'Estrategia en un jacuzzi' no es mal nombre para un libro de misterio.









