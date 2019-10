16.00 - 00.00 Cálculos pre-gala y broncas de baño.

Tenemos en la amacas a Pol y Adara medio dormidos al sol. Pol lo niega. Adara le dice que tenga cuidado con lo que dice que Mila estaba escuchando. Pol no tiene miedo. Mientras no cambien lo que dicen unos de otros, le da igual quien le escuche.

16.11 Parece que quieren otro CSI GUADALIX para saber quien no limpia bien el baño cuando va a “desobrar”. Se dan coartadas de quien entró a que hora y quien no ha dejado el baño asqueroso.

16.26 Hasta a mí me cuesta saber de que discuten pero Estela dice que aunque hablen con unos con los que sean, la gente ya sabe a quien va a nominar. Esas “reglas” que da Alba no valen para nada.

Vamos a ver si me aclaro, para Alba Joao, Estela, Pol y Gianmarco hablan con Adara que le ha hecho llorar y eso no puede ser.

16.45 Estela sigue en su foro en el baño diciendo que Alba existe una lealtad que no da y Adara nunca les dice con quien hablar y como no. Estela ha defendido también a Mila y a Alba con Kiko y eso ellos ni lo valoran ni lo premiarán.

16.48 Llegamos a la conclusión que esto no es parbulitos para que no puedan hablar con quien quieran. Además Alba no permite que se hable a sus espaldas pero ella no para de rajar mal de todo el mundo.