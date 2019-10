16.00 - 0.00 El crepúsculo de los dioses

16.00 Buenas tardes chicos. Comienza la semana de este turno de tarde. Según me dicen, hoy ha sonado "El Teke Teke" en la casa, así que las fuerzas policiales se encuentran en alerta máxima. Esperemos que fuera un incidente aislado. ¡Conectamos con la casa!

16.20 A la vuelta del mundo vegetal, nos encontramos con el italiano hablando de amor, de la única vez que volvió a ver a su ex y como le dio un vuelco al corazón al pobre.

16.30 Gianmarco dice que no ha venido al programa a hacer amigos, pero Joao le explica que no se va a ninguna parte a "hacer amigos", que son cosas que suceden de manera natura.. El adivino define al italiano como "un niño", en el buen sentido de la palabra, porque "se preocupa por cosas que no tienen importancia".