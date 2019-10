16.00 - 0.00

16.15 Gianmarco va a hablar con Adara, y entre un mar de excusas para suavizar el tema, le dice que igual esa discusión con El Cejas no tenía mucha razón de ser .

Después se ponen a hablar de algunos comportamiento de Pol, de quien cree que está celoso de su amistad. "A mí no se acerca tanto", dice.

Alba piensa que luego ella va dando consejo de cómo tratar a los demás "cuando te pega unos c ortazos, cuando la comba, cuandosnoseque", recordando alguna vez que le decía a irene que le trataba mal. "Hay veces que es mejor callarse... y yo tengo que aplicármelo la primera".

16.41 El Cejas se queja de que en una discusión con ella "siempre tiene que quedar por encima. Yo en estos tres días no he hablado para nada de ella". El resto le da la razón.

16.50 Antonio David se dedica a examinar las posiciones de la casa: hay gente que sigue en el mismo sitio, otros que se han movido... "Es la continua provocación, el buscarte"... dice de la actitud de Adara, "si yo no estoy ahí, ¿dónde esta´tu vido? Es como lo de Diego ahora. Si no va contigo, deja el chaval".

Kiko aprovecha para decir que A.D. dijo algo parecido de él y le fastidió. El ex-Guardia Civil dice que él no controla el formato y no sabe cómo es el juego, así que según él "mi error es ser como soy en casa, pero no voy a ser otra manera y a crear situaciones que..."