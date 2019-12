16.00 - 00.00

16.00 Recta final del concurso y en la casa hay nervios y cuchicheos. Unas planean estrategias y otras se hacen como si no hubieran sido enemigas casi tres meses. Sin más nos conectamos con la casa.

Estamos de sobremesa y Mila se empieza a quejar de que si Joao no le hizo suficiente casito en una ocasión que ella se estaba quejando con una manta encima, (eso pudo ser cualquier día). Adara le corta inmediatamente y le hace un alegato a favor de Joao.

Ella habla de las veces que Joao estaba “jodido” y “comiéndose su mierda” y no se notó en la casa. Mila no puede responder nada por que ella no se acercó nunca a Joao a consolarle.