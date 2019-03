Crítica de Dumbo: Lo políticamente correcto también afecta al elefantito con orejones

Antes de desenmascarar mi apatía y desdén hacia este tipo de remakes, quisiera hablarles del nuevo Dumbito. La película es correcta, sencilla, rítmica, cuadriculada, empaquetada en laboratorio. Un copia-pega estilístico de cualquier otra cinta infantil de escasas pretensiones. Qué pena. Podría haberse convertido en el cult del cult, pero ha sido fabricada para satisfacer un antojo, que no un sincero deseo. Se me desquebraja la cabeza al pensar que ha sido articulada por las benditas estrafalarias manos de Burton. Una versión light de la propia ligereza Disney, producto diabético. Pero cuidado, que no se trata de hacerlo grotesco -y eso que el mundo circense daría mucho juego- pero, cuanto menos, que se mantenga la magia de la original.