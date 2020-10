Cae la noche en Sitges: entrevista al equipo de The Night

Les hablamos de la película ‘The Night’, recién estrenada en el Festival de Sitges, lugar que siempre alberga extrañas perlas cinematográficas. Co-producción Irán-EEUU, una cinta que ha roto fronteras, no solo por las bien conocidas diferencias entre ambos países, sino porque también se ha convertido en la primera obra de producción norteamericana en conseguir licencia en Irán desde la Revolución . Se ha estrenado en España y muestra que hay sentimientos universales que no conocen de culturas, pues son en sí mismos cultura.

PREGUNTA: Shahab, tus últimas películas han girando en torno a las relaciones, a los sentimientos y a la psicología humana. En esta estás en constante tensión. ¿Te ha resultado más dura de interpretar por la carga emocional implicada? SHAHAB: En general no se puede decir que un personaje resulte más difícil o fácil de interpretar que otro. Cada forma de interpretación tiene sus propias dificultades, incluso las que puedan ser vistas como interpretaciones perfectas. Creo que mi personaje es un hombre introvertido que, por determinadas circunstancias, está obligado a reaccionar como extrovertido. Dado el frenesí en la narración, no había tiempo para hacerse el introvertido, está entre la espada y la pared y tiene que encontrar alguna manera de lidiar con ello. Por eso está continuamente tan tenso, e interpretarlo por supuesto es complicado. Mantener el pulso emocional del personaje constantemente es de vital importancia.

PREGUNTA: Sin hacer spoiler, la secuencia final de la película te deja… pensando. ¿Cuál es el mensaje de la película? KOUROSH: Nunca le des la espalda a tu conciencia. Porque en algún momento te dará la espalda a ti, y será demasiado tarde. Hasta que no seas sincero contigo mismo, vivirás en pesadillas. SHAHAB: El final de la película también me dejó fascinado. De hecho, estoy muy contento con el final y con el resultado. En mi opinión, hasta que uno no reflexiona y se hace consciente de sus actos, cuando decepcionantes, y continua viviendo en un móvil perpetuo, puede llegar el momento en el que sea ya demasiado tarde recuperarse. Uno ha de analizar, valientemente, los errores del pasado e intentar cambiar la perspectiva de su vida. Podría decirse que sería como volver a nacer… Somos responsables de nuestros propios actos, éxitos y fallos.

PREGUNTA: El cine aúna culturas y fronteras. El público español está más acostumbrado a ver cine francés, italiano y, poco a poco, también se está abriendo puertas al cine asiático, especialmente el coreano. ¿Puede ser este un buen momento para abrir la mente al cine iraní?

SHAHAB: Uno de los aspectos del cine en general, a través de la historia, es el de indirectamente introducir distintas culturas al espectador. Es sorprendente que la industria cinematográfica iraní no haya calado todavía en el público español, especialmente porque la cultura española, de entre los países europeos, es la más cercana a la nuestra. Puede que haya una razón histórica para esto. España estuvo bajo influencia islámica durante cientos de años y la convivencia de estas culturas similares suele generar cierto entendimiento y cercanía. Además es interesante darse cuenta de que el cine español, precisamente por esta proximidad cultural, sí es popular entre directores iranís.

ALEX: Como has mencionado, el cine sobrepasa culturas y fronteras, y el motivo, a mi parecer, es precisamente porque el buen cine es universal. Cada uno de nosotros, independientemente del país de procedencia o en el que elijamos vivir, del idioma que hablemos o en lo que creamos, tradiciones, apariencias, todos somos humanos. Todos afrontamos el mismo viaje, mismas dificultades, triunfos,

experiencias. Y el buen cine transmite aspectos universales de estas experiencias humanas a través de una historia. El cine nos ayuda a ver que en el fondo somos más parecidos que distintos. Las historias y películas iranís están llenas de drama y conflictos que tratan profundas e importantes preguntas sobre nosotros mismos y la humanidad: muchas veces nos apela a mirarnos a nosotros mismos y a mirar al mundo con un poco más de humanidad. Puede que el cine iraní todavía no haya penetrado en la audiencia española porque a nivel internacional aún no ha sido celebrado globalmente como otros países pero sus historias son tan ricas que en cuanto los españoles lo encuentren, lo amarán.