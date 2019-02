El olvidado de los Goya: Asghar Farhadi

Más allá del reparto, de la historia y de la perenne intriga que soporta plano a plano, hay algo especial que no se tiene en cuenta: su director. Este señor no habla español. Chapurrea inglés. Y ya. Es iraní. Cuando vean la cinta entenderán mi admiración. Tan conocedor de nuestras maneras de hablar, de mirar, de callar, una consciencia cuasi almodovariana del costumbrismo español, que abruma. El hiperrealismo autóctono plasmado a través de unas pupilas cuya historia difiere de la nuestra en millones de detalles… salvo en el de las relaciones humanas. Al fin y al cabo, animales sociales, pese a la política, la religión y a la cultura, todos compartimos sentimientos. Y esto es algo que Farhadi sabe sorber sin derramar gota alguna.

No hay exceso ni insuficiencia. Es tal cual lo muestra. No es la primera vez que rueda en un idioma extranjero -ya lo hizo en francés con ‘Le passé’-, pero sí es la primera vez que se sumerge así, de lleno, en una realidad tan ajena a la suya. Tuvo algún recelo al principio, normal, pues al parecer le daba miedo no ser capaz de retratar la idiosincrasia española. Así que le mostró parte del guion a Almodóvar, quien, tras leerlo, le dijo a Farhadi que si no la rodaba ya, lo haría él mismo. Pero centrémonos en su entorno.