Oda a Tarantino: los secretos que tal vez no sabías de sus títulos míticos

Quisiera convencerles de que, les guste o no la sangre, sus cintas no son solo puñetazos y palabrotas -se cuentan hasta 200 “fuck” en algunas de ellas-. Son el fruto de una milimétrica simetría de ingredientes que solo la mente de un genio sería capaz de emulsionar.

Volvamos a la mente del director: es tal su precisión que la escena de la adrenalina fue rodada al revés para obtener mayor realismo (prueben a darle marcha atrás). Tan perfeccionista que llegó a inventarse su propia marca de tabaco, ‘Red Apple’, que sale en ‘Kill Bill’, ‘Four Rooms’, ‘Reservoir Dogs’, ‘Pulp Fiction’ … no me digan que no es meticuloso.

Nota para frikis: no es cierto que el nombre de Beatrix Kiddo no se desvela en el Volumen 1. Miren bien en el billete de avión cuando se va a Okinawa… rebuscado, sí, pero allí ya figuraba. El nombre surgió durante el rodaje de ‘Pulp Fiction’. Parte de la película, de hecho, se fraguó allí. Y si antes comentábamos los magníficos diálogos de los metrajes tarantinianos, los silencios también son fundamentales. De hecho en ‘Kill

Bill Volumen 1’ Uma Thurman no se pronuncia demasiado -con palabras-. Ella lo contaba en entrevistas, su inspiración era Clint Eastwood en ‘El bueno el feo y el malo’: esa capacidad de expresar tanto sin decir absolutamente nada. Les dijimos al principio que adoraba las artes marciales. El traje de Uma es idéntico al que utiliza Bruce Lee en “Game of Death”.