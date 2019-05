El temblor de barbilla era evidente. Estaba en juego, su vida. Muerte o eterna prisión para el preso español que llegaba a la sala esposado y con dos vueltas de cadena a su cuerpo. Hasta 12 veces preguntó el juez si Pablo Ibar merecía la muerte. Una a cada miembro del jurado. Con cada 'Yes', Pablo se hundía hasta que de pronto, se escuchó: NO. Ibar abría los ojos, cogía aire y soltaba un THANK YOU; de eterno agradecimiento. Se libraba de la pena capital por falta de unanimidad.