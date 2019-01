Los televisores se pliegan y las tablets se doblan

Se abre el telón para la gran estrella y aparece el primer televisor plegable. No es futuro sino presente. Si no se usa, se esconde en una barra de sonido. Esperen a ver lo más moderno en electrónica estos días en Las Vegas porque hay para dar y tomar. La maleta que sigue al dueño, la máquina que expende pan recién horneado sin ayuda humana. Una pantalla curva que te surmerge en el oceano sin mojarte. AUDIO. El traductor instantaneo, la funda de móvil dron para conseguir el mejor selfie, el coche capaz de escalar, la moto sin motorista o el adiós a las carreras en las medias. Fabricantes de la industria electrónica mostrando sus últimas novedades. Ahí va otro hit: la tablet que se dobla y se convierte en un móvil con dos pantallas. Lo más moderno de lo moderno. Con tanta innovación, no sorprende que todos quieran entrar en la mayor feria electrónica del planeta.