Amberes, la ciudad de los diamantes

. Aquí encontraremos una de las primeras piezas conocidas talladas en forma de pirámide, aquí veremos collares, brazaletes y pectorales de estilo ibérico y también piezas más modernas como el collar cremallera diseñado por Van Cleef & Arpels o las estrellas inspiradas en el edelweiss que llevó habitualmente en el pelo la Emperatriz Sissi. No falta ninguna pieza icónica en este recorrido histórico totalmente interactivo que palpita en el corazón de Flandes como uno de los motores económicos de la zona.

Catherine Waters and Karine Hendrix no dibujan sus diseños sobre papel. Prefieren modelar directamente las piezas sobre el material. Al principio no trabajaban con diamantes porque eran caros y aspiraban a que sus diseños fueran accesibles para todo el mundo, pero con el tiempo también se rindieron a esta piedra hipnótica que pasa al menos una vez en la vida por su ciudad natal, Amberes. Si buscáis por alguna de sus tiendas podéis probaros sus fabulosas creaciones. Bajo nombres como ‘love storys, simbols’ o ‘nature inspirations’ encontraréis colecciones deliciosas con las que seguro que os sentiréis identificadas.