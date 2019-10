Postales desde Nikko

Está a dos horas en tren desde Tokio y tiene mucho que ofrecer…Además de uno de los santuarios más ricos e impresionantes arquitectónicamente hablando del país, Toshogu, la ciudad de Nikko bien merece una estancia más larga y pausada para disfrutar de sus escenas cotidianas. He aquí algunos de los momentos que no os debéis perder si de verdad queréis dejar de ser un turista más.



LAS CASCADAS DE KEGON Y RYUZU

En una provincia con 250 cascadas y casi 50 lagos no se puede dejar de ver alguno de los ejemplos de esta naturaleza desbordante que produce fotos que no parecen reales. Una de las tres más bonitas de todo Japón está aquí y se llama Kegon. Tiene casi 100 metros de caída y su lengua de agua se puede ver desde distintos puntos. Primero podéis subiros a un teleférico cercano para contemplar el paisaje general y después acercaros a la cascada que está muy frecuentada por jóvenes haciéndose selfies, y gente con más edad que quiere ver de cerca esta belleza natural.