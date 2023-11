La entrevista que Miguel Bosé concedió a Mercedes Milá después de que algunos medios le dieran por muerto a causa del sida

La presentadora preguntaba al cantante sobre cómo había vivido todo esto de que se hubiera afirmado esta información cuando él había adelgazado varios kilos para el papel de esta película. "Con una furia enorme, mientras estas noticias se desarrollaban, la gente que me es más cercana intentaba que esta información no me llegase, pero al final me llamaron porque creían que había que hacer algo, fue una furia enorme y una impotencia muy grande", entonaba el cantante.