Las buenas causas de la familia del ‘Niño Pera’ salen a la luz

No es oro todo lo que reluce y Leo descubre que tras la fachada de hombre de Estado de su padre el General Villa, se esconde un espíritu de venganza que se interpondrá en su investigación. Alertado por su madre, Leo intenta descubrir por qué su hermano mayor y encargado de la economía familiar no consigue alquilar el chalet. Lo que el ‘Niño Pera’ no esperaba encontrar es que en el chalet de la familia se estaban escondiendo los hermanos Peña y que los actos de caridad de los que su hermano le hablaba estaban relacionados con los ex legionarios que tenían atemorizada a media España con sus atracos.