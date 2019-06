Leo no se resiste a las lágrimas de Yolanda: “Cumple tu palabra”

Un malentendido durante un operativo hace que Leo salga corriendo detrás de Yolanda para pedirle perdón por no haber evitado que sospechoso la tratara mal. “No he podido evitarlo”, asegura el ‘Niño Pera’ antes de que la Buhita le reproche que no está cumpliendo su promesa. El agente le recuerda que de ese asunto se está ocupando Bruno, pero ella le dice entre lágrimas que él le ha pedido que se olvide de los Peña y Leo no se resista a besarla. Yolanda se queda bloqueada y él la pide perdón, pero algo ha cambiado entre ellos.