Leo pasa la Nochebuena más amarga de su vida

Tras ver que Yolanda le daba plantón y no quería pasar la Nochebuena con él, Leo decide ir a cenar con sus padres para intentar arreglarse con su padre y apoyarles ahora que su hermano estaba en busca y captura por asesinato. Sin embargo, tras el perdón de su padre se escondía una realidad que Leo no esperaba. Su padre no renegaba de los actos de su hijo mayor sino que estaba detrás de ellos y le tenía escondido en casa. El ‘Niño Pera’ se queda solo y sabiendo que detrás del puesto que le han ofrecido en Madrid se encuentran las ordenes de su padre.