Cuando tienes todo lo que deseas tu vida deja de ser divertida y necesitas algo más. Sin quererlo, Reyes se ha metido de lleno en el negocio del hachís y su esposa no termina de estar conforme. No entiende por qué su marido quiere que esté contenta por tener una nueva casa en la playa pero pretende dejarla fuera del negocio. Un negocio que puede ser muy peligroso, pero que tiene lo que ella está buscando, Marielena necesita “rock and roll” y está a puntito de conseguirlo.