Vicky sorprende a Sole y el Chino en actitud cariñosa

Totalmente desolado y con la ilusión de montar un chiringuito en Tarifa rota, el Chino se está tomando un café en un bar de La Carihuela cuando aparece la Sole. La joven sigue enamorada de él y no duda en entrar para saber por qué no se ha marchado ya de Torremolinos. El Chino le explica que Vicky no se presentó a la cita y Sole aprovecha su oportunidad, intenta animarle y le canta que ella si estaría encantada de irse con él. El Chino se refugia en sus brazos justo cuando Vicky se asoma al bar y les descubre.