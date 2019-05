Bruno, a Yolanda: “No te convengo, Buhita”

Unos miedos que no supo controlar. Al saber que Charo iba a tardar más de lo que él pensaba en trasladarse a su nueva casa, Bruno decide ir en busca de Yolanda. Al verle, la Buhita no duda en contarle lo que sucedió la noche que murió su padre confesarle que pudo matar a Cristóbal Peña con sus propias manos . Bruno le pide que le deje ayudarla y que no intente hacer cosas de las que se pueda arrepentir. Yolanda se siente protegida por primera vez y cerca del hombre que la puede robar el corazón. Sin embargo, cuando se lanza a besarle, él sale corriendo “No te convengo, Buhita”.