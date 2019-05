Yolanda hace lo imposible por recuperar la barca de su padre

El Buho le debía mucho dinero a un prestamista de la Carihuela quién no perdona lo que le deben y quiere quedarse con su barca. Yolanda pide ayuda a Marielena y Reyes para poderse quedar con lo único que le queda de su padre, pero estos se niegan asegurando atravesar un complicado momento económico. La Buhita necesita quedarse con la barca sea como sea y no duda en conseguir el dinero robando de la caja de su barra en el Camelot. Marielena no se fía de ella y la tiende una trampa, en la que ésta cae.