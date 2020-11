La guerra entre Kiko Rivera y su tío Agustín Pantoja continúa en redes: "A mí no me manejas"

Agustín quería evitar que la gente fuera testigo de la demoledora entrevista de su sobrino y por eso hizo un llamamiento en redes sociales para que nadie viera el programa. El mensaje era el siguiente: " Apagón . Por respeto a nuestra artista no veas ni compartas un programa que atenta contra su intimidad. No contribuyas al ataque gratuito. Sintoniza esta noche la programación de otras cadenas. Utiliza el hashtag #ESTAMOSCONTIGOISABELPANTOJA".

La respuesta de Kiko Rivera a su tío Agustín Pantoja

"Parece ser que a esto se dedicó mi tío Agustín durante todo el día de ayer... Me parece a mí que no te ha valido para mucho, querido... Vive y deja vivir. Los papeles no engañan. A mí no me manejas", han sido las palabras de Kiko al respecto. Continúa la guerra familiar en redes.