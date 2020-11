Kiko Rivera siembra la duda sobre su tío Agustín: "Lo que tiene que hacer es aceptarse como es"

Kiko no ha tenido pelos en la lengua al reconocer en 'Cantora: la herencia envenenada' que su tío Agustín ha sido la persona que ha asesorado a su madre en las malas prácticas con la herencia de Paquirri, pero además ha asegurado que " Agustín es una persona amargada que no se acepta a sí mismo ", sembrando la duda sobre unos rumores que siempre han perseguido al cantante .

El tío Agustín, muy crítico con la carrera artística de Kiko

Pero los reproches hacia el hermano de su madre no han quedado ahí. Kiko ha dejado entrever en varias ocasiones que su familia no ha sido un apoyo en sus pretensiones profesionales, llegando incluso a sentirse totalmente fuera de lugar en su hogar, en Cantora.

Kiko ha contado ante el estupor de los colaboradores del programa especial, que su tío Agustín le ha hecho sentir realmente mal: "En mi casa siempre he sido lo peor, cuando tu madre es Isabel Pantoja eres peor que ella en todo (...) Mi tío me hacía sentir que no era bueno en la música, me decía que yo no sabía cantar, que era feo lo que hacía".