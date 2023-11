A nadie le gusta quedarse solo cuando se enfrenta a sus enemigos y, si bien esto no es demasiado habitual en la vida real, en Baldur’s Gate 3 puede pasar con más frecuencia de la que nos gustaría.

En este juego existe la posibilidad de crear uno o más personajes , creando con ellos un equipo con el que ir avanzando en la trama. Si bien es posible ir guardando el juego en algunos momentos, para no perder todo lo que se ha avanzado, también es cierto es para muchos, esta opción hace que se pierda parte de la esencia del juego .

No hay problema, porque el propio juego te ofrece la posibilidad de que no tengas de despedirte trágicamente de algunos personajes, sino que puedan devolverles a la vida para continuar a aventura a su lado. Esto no siempre es posible, por ejemplo, aquellos personajes que mueren por cuestiones de guion, quedan muertos.