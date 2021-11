La diabetes es una enfermedad que solemos asociar con los adultos y los abuelos y que relacionamos con los malos hábitos de vida. Es la diabetes tipo 2. Pero hay muchas personas que sufren diabetes tipo 1, una enfermedad del sistema autoinmune que también afecta a los niños. En ella, “el páncreas deja de funcionar y de producir insulina, por lo que hay que suministrarla de forma externa con pinchazos. La insulina procesa el azúcar y te permite mantener los niveles regulados”, explica Sonsoles Ónega . La presentadora de ‘Ya es mediodía' ha hablado con Jesús Vázquez en ‘El método Vázquez’ by Fitbit sobre cómo conviven ella y su hijo Gonzalo con la enfermedad.

A partir de ese momento, la vida de la presentadora cambió totalmente. Por ejemplo, introdujo en su lista de la compra dos importantes novedades: redujo mucho los hidratos de carbono y quitó los azúcares procesados. Estos cambios supusieron no solo una mejora en la salud de Gonzalo, sino también en la de la propia presentadora, que al cambiar la alimentación y hacer ejercicio físico se vio con más energía y con 12 kilos menos.

El mito que Jesús Vázquez quería poner en duda en este capítulo de su programa es si la diabetes impide tener una vida activa. Sonsoles Ónega lo niega: “Lo importante es tener conciencia de una vida saludable”. Además, la enfermedad no impide a Gonzalo llevar una vida normal, solo que tiene que conocer qué supone ser diabético. “Tienen que tener un control porque la actividad física reduce los niveles de azúcar en sangre entonces ellos, que no se equilibran solos, tienen que tener cuidado para que no les dé una bajada muy brusca de azúcar”, explica la periodista.